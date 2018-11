Ramos: "Porto més de 250 controls i mai he trencat la normativa d'antidopatge"

Sergio Ramos s'ha defensat de les informacions de Football Leaks que l'acusen d'incomplir dues vegades la normativa d'antidopatge de la UEFA durant la final de la Lliga de Campions 2017 i un partit de la Lliga Santander contra el Màlaga. "Es un tema molt difícil i molt complicat. Haig de defensar-me d'aquesta acusació amb el meu equip legal. Qui havia de parlar, ja ho ha fet (la UEFA i el Madrid)", ha explicat el central després de la derrota del Reial Madrid contra l'Eibar (3-0).

El defensa blanc ha tret pit de la seva innocència durant més d'una dècada de trajectòria professional a l'elit. "Durant la meva carrera porto més de 250-300 controls antidòpings i mai he trencat les normes. Aquest portal, que crec que no l'hem ni de citar, tots sabem com són, ens van amenaçar fa un mes amb publicar aquesta informació. No tenia por. Jo estava molt tranquil. Ara han d'assumir-ne les conseqüències. No hi ha una altra opció. Això ha estat una manera de tacar el meu nom i la meva carrera", ha assegurat.