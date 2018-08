El Rayo - Athletic Club, ajornat pel tancament de Vallecas

La Comunitat de Madrid, propietària de l'estadi de Vallecas, ha comunicat aquest dilluns a la Lliga la seva resolució de no celebrar cap esdeveniment esportiu amb assistència de públic des de l'1 de setembre, per la qual cosa el partit entre el Rayo i l'Athletic Club de Bilbao, previst per a aquesta data, queda ajornat.

La decisió del tancament de l'estadi és perquè l'empresa encarregada de les obres que s'estan duent a terme al recinte des del 4 de juny pugui acabar-les i es garanteixi la total seguretat de tots els espectadors.

L'objectiu que es persegueix és que l'estadi no torni a obrir al públic amb desperfectes sense arreglar, brutícia als lavabos i seients i absència d'il·luminació en certes parts del recinte, com ja va passar en la primera jornada de Lliga contra el Sevilla.

Per a aquest partit i els següents afectats del mes de setembre, la Lliga treballarà per trobar la solució més satisfactòria possible per a totes les parts, informa en un comunicat.