El Real Madrid goleja el Betis (3-5) però Marcelo es lesiona

El Reial Madrid es va imposar ahir en la seva visita al Benito Villamarín per 3 a 5 al Betis en un duel on es va veure la fragilitat defensiva dels dos equips. La nota negativa per als blancs va ser la lesió del lateral esquerre Marcelo. Al minut 28, el brasiler va haver de ser substituït per un problema muscular a la part posterior de la cuixa dreta. Els serveis mèdics del Madrid no van dubtar a demanar el canvi. Aquests dimarts passarà més proves per saber l’abast de la seva lesió amb la preocupació afegida que no es pugui recuperar abans de la tornada de la Lliga de Campions contra el PSG, d’aquí a dues setmanes. Theo Hernández el va substituir.

Pel que fa al desenvolupament del partit, un Betis alegre i molt superior als blancs durant el primer temps va animar un duel d’aquells que agraden als aficionats, farcit d’ocasions a banda i banda. El Madrid va rematar primer, als deu minuts, mitjançant Marco Asensio. L’extrem, titular ahir, va rematar amb el cap un refús centrat del porter bètic, Antonio Adán. El Betis va reaccionar gràcies a una centrada mil·limètrica d’un Joaquín molt endollat que va fer bona el central Aissa Mandi, company dels catalans Marc Bartra i Jordi Amat a l’eix de la defensa bètica. Endollats pel gol, els sevillans va aconseguir avançar-se (2-1) abans del descans mitjançant un atrevit Júnior, futbolista del planter.

El Madrid reacciona a la represa

Cinc minuts després del descans, el Madrid va reaccionar mitjançant un cop de cap de Sergio Ramos. A partir d’aquí, Asensio, de nou, i Cristiano Ronaldo van capgirar el marcador. Sergio León va escurçar distàncies, però Benzema va signar el 3 a 5 definitiu a l’afegit. El Madrid és quart a la Lliga a 17 punts del Barça, però amb un partit pendent.