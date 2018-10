El Reial Madrid desmenteix haver pressionat Cristiano per indemnitzar Mayorga

El Reial Madrid ha anunciat aquest dijous que emprendrà accions legals contra el diari portuguès 'Correio da Manhã' per la publicació d'una "informació rotundament falsa i que intenta malmetre greument la imatge del club". Aquest rotatiu portuguès de caràcter sensacionalista havia assegurat que el Reial Madrid havia pressionat el jugador per firmar un acord amb la model nord-americana Kathryn Mayorga –que acusa Cristiano Ronaldo d'haver-la violat el 2009–, mitjançant el qual el futbolista portuguès l'hauria indemnitzat.

El club blanc nega aquesta versió: "El Reial Madrid no tenia coneixement del fet al qual es refereix el diari en relació a Cristiano Ronaldo i, per tant, no va poder exercir cap acció sobre un fet que desconeixia absolutament". L'estrella del Juventus, per la seva banda, ja ha negat en més d'una ocasió uns fets que haurien succeït a Las Vegas el 2009 i pels quals l'està investigant la policia d'aquesta ciutat nord-americana.