Florentino ja té el porter que volia

El relleu d’Iker Casillas a la porteria blanca no ha estat una tasca fàcil al Reial Madrid des que va deixar el club el 2015. Per substituir-lo va arribar un porter de gran qualitat, Keylor Navas, que va fitxar després d’una gran temporada amb el Llevant. El costa-riqueny, però, no tenia –ni mai ha tingut, tot i les seves grans prestacions– l’àuria mediàtica dels gàlactis amb els quals a Florentino Pérez li agradar farcir el seu equip. Per això, les últimes temporades, el seu somni havia estat fitxar David De Gea. Fins aquest estiu, en què Florentino ja ha trobat un cromo que el satisfà per a la porteria: Thibaut Courtois.

Ahir el Madrid va anunciar el fitxatge del elga per a les próximes sis temporades. Una incorporació picant, ja que Courtois –que aquests dies no s’havia entrenat per forçar la seva sortida– va ser el porter de l’Atlètic de Madrid durant tres temporades (2011-2014). De fet, els seus fills resideixen a Madrid, un factor de pes en les seves negociacions per sortir del Chelsea i fitxar pel club blanc, on arriba amb el Guant d’Or del Mundial com a porter menys golejat.

En l’operació, de la qual no en van transcendir xifres oficials (s'especula que el preu vorejaria els 35 milions d'euros, ja que el belga acaba contracte la temporada vinent i hauria sortit lliure), hi ha entrat la cessió per una temporada del migcampista Mateo Kovacic. El croat ja havia explicat públicament la seva intenció de marxar del Madrid per tenir més minuts. Ara, els buscarà a Stamford Bridge, on també hi jugarà el porter Kepa, per qui els anglesos en van pagar ahir els 80 milions de la seva clàusula a l’Athletic Club.

El fitxatge de Courtois va arribar un dia abans que tanqui el mercat de fitxatges a Anglaterra. A partir d’avui a les 18.00 h (hora catalana) els clubs anglesos no podran fer més incorporacions, tot i que sí, vendre.