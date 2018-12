Un Reial Madrid pobre pateix per guanyar l'Osca, el cuer (0-1)

El Reial Madrid de Santiago Solari ha guanyat per la mínima i demanant l’hora (0-1) en la seva visita a l’Osca, el cuer. Els blancs, amb un gol de Bale al primer temps n'han tingut prou guanyar i ara son quarts a 5 punts del Barça,el líder.

Isco ha tornat a ser suplent i ha entrat per Modric al minut 66. Florentino Pérez ha marxat de l’Alcoraz abans del final del partit per arribar a temps a Madrid per veure la final de la Copa Libertadores entre River Plate i Boca Juniors al Santiago Bernabéu.