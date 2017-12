El Reial Madrid, obligat a guanyar un Athletic Club en crisi

El Reial Madrid visita aquest dissabte (20.45h; Movistar Partidazo) San Mamés obligat a guanyar a un Athletic Club en crisi i amb el dubte de Kepa Arrizabalaga a la porteria, per a no veure's de nou allunyat de la primera posició, després de retallar dos punts i quedar-se a vuit en la seva persecució al Barça.

L'equip de Zidane, amb molts problemes aquesta temporada, es trobarà a 'La Catedral' amb un rival en una situació molt més delicada, a sis punts del descens i derrotats el dimecres al mateix San Mamés per un rival de Segona B, el Formentera, que els va deixar fora de la Copa del Rei.

El tècnic blanc-i-vermell, el Cuco Ziganda, no acaba de trobar la tecla i l'Athletic es va dessagnant de mica en mica en una temporada que va arrencar amb la classificació per a la fase de grups de l'Europa League, però que després la presència a Europa li està resultant un autèntic calvari a la Lliga.

El central francès, Aymeric Laporte, que està sent una peça clau en l'onze del Cuco Ziganda, es perdrà el partit per sanció i s'uneix a la resta de jugadors que són baixa per lesió: Iker Muniain, Beñat Etxebarria i Oscar de Marcos. Aquest últim encara és dubte per un cop al dit, però de la manera en la qual va sortir el diumenge passat de Riazor, tot sembla indicar que no arribarà a la cita contra el Reial Madrid. Qui també és dubte per aquest dissabte és el porter titular, Kepa Arrizabalaga, que s'està recuperant de l'esquinç provocat en l'última jornada contra el Deportivo.



D'altra banda, el Reial Madrid intentarà buscar la regularitat perduda i començar a un bon nivell un desembre que es preveu decisiu per a la seva temporada, ja que, a part de disputar el Mundial de Clubs, s'enfrontaran al Sevilla i al Barça. Les sensacions no acaben de ser bones per a l'equip de Zidane, que arriba de guanyar amb patiment al Màlaga (3-2) en l'última jornada de Lliga i de cedir un empat a la Copa del Rei al Santiago Bernabéu, davant d'un equip de Segona Divisió B, el Fuenlabrada (2-2).

Keylor Navas estarà disponible altra vegada a la Lliga, després de reaparèixer de la seva lesió el dimarts a la Copa del Rei amb un error que va suposar el primer gol del Fuenlabrada. També torna el capità Sergio Ramos al centre de la defensa, a punt per a jugar amb una màscara protectora que cobrirà el seu nas fracturat en el derbi madrileny.

L'únic dubte per a Zidane és al lateral dret, on Dani Carvajal arrossega unes molèsties, que en principi no seran cap problema perquè jugui d'inici. El tècnic francès, però, no podrà comptar amb Gareth Bale per culpa d'unes molèsties al soli esquerre, que l'han apartat del grup els últims dies.