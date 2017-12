El Reial Madrid pateix més del compte per eliminar l'Al Jazira (1-2)

El Reial Madrid ja és a la final del Mundial de Clubs, que disputarà dissabte contra el Gremio brasiler, en eliminar aquest dimecres a l'Al Jazira (1-2) en un partit en què els blancs han hagut de suar més del compte per guanyar.

Un gol de Romarinho a la primera meitat ha fet creure al conjunt entrenat per Hen Ten Kate que podria aconseguir la gesta d'eliminar al Reial Madrid, però dos gols de Cristiano Ronaldo i Bale a la segona part han fet tocar de peus a terra a l'equip amfitrió.

Abans del descans, ni Cristiano, ni Benzema de cap, ni Modric des de fora de l'àrea han sigut capaços de superar el porter de l'Al Jazira, Ali Khaseif, el gran protagonista de la primera meitat. Les seves aturades han desesperat una i altra vegada als jugadors blancs, que dominaven el partit i la possessió.

Entre el porter i l'àrbitre, que ha anul·lat un gol de Casemiro després de revisar el VAR i interpretar que Benzema, en fora de joc, intervenia en la jugada, impedien que els madrilenys poguessin estrenar el marcador. I quan menys s'ho esperaven, els de Zidane s'han vist sorpresos en un contracop de llibre que ha culminat Romarinho amb un xut creuat per fer el primer gol del partit al minut 40.

Just després del descans el Madrid s'ha tornat a veure superat per un altre contracop de l'Al Jazira, que Boussoufa ha rematat al fons de la xarxa. Però el VAR tornava a ser protagonista, aquest cop per anul·lar el segon gol dels de Ten Kate, que s'haurien pogut posar amb un avantatge considerable al minut 47.

Cinc minuts més tard Cristiano Ronaldo, empatava el partit amb un xut creuat superant al porter de l'Al Jazira, Al Senani, que ha hagut d'entrar abans del gol substituint a Ali Khaseif per culpa d'una lesió. Amb l'empat el Madrid ha seguit buscant la porteria rival i el minut 80 Bale ha fet el segon i definitiu gol, que culminava la remuntada blanca.