El Reial Madrid busca revifar contra el Deportivo

El Reial Madrid torna a posar a prova aquest diumenge la seva crisi en una nova jornada de la Lliga Santander contra el Deportivo (16.15 hores, beIN). El triomf in extremis a l’anada dels quarts de final de la Copa del Rei no va ajudar a canviar la dinàmica de l’equip, quart a la classificació a 19 punts del Barça i amb un balanç de 2 triomfs en els últims 7 partits domèstics. Els números, i especialment la sensació generalitzada d’impotència, comencen a pressionar el conjunt blanc. I l’amenaça del París Saint-Germain als vuitens de la Lliga de Campions és cada cop més imminent. “Lluitarem pel partit fins al final, com hem fet sempre. Hem d’insistir amb les coses que fem bé. Juguem a casa i hem de practicar el nostre futbol, generant ocasions i buscant la porteria rival”, va dir Zinedine Zidane.

L’entrenador intenta relaxar l’ambient i defensar públicament la seva confiança en la plantilla, amb la tornada de la BBC. “No fitxarem. Soc positiu, sempre intento ser-ho. Mai llançaré la tovallola. Pot passar de tot, però lluitaré com sempre he fet”, va explicar. L’exjugador no va parlar de Kepa, vinculat a la cartera esportiva del club madrileny. Sí que ho va fer -tímidament- de Neymar, arran dels rumors d’un hipotètic traspàs a l’estiu: “El jugador encanta a tot el planeta futbol. És un gran futbolista”.