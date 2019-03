Reunió entre la UEFA i l'ECA per remodelar la Champions

Una investigació del periodista del 'Wall Street Journal', Joshua Robinson, assegura que dimarts la UEFA i l'Associació Europea de Clubs (ECA) es reuniran per abordar diversos canvis en la Lliga de Campions. Entre algunes de la propostes que hi ha sobre la taula, malgrat que encara es tracti de reunions molt inicials, hi ha la possibilitat d'establir un sistema d'ascensos i descensos, així com disputar partits en cap de setmana.

