El Reus Deportiu amenaça amb deixar la ciutat

El Reus Deportiu podria no continuar disputant els seus partits a l'Estadi Municipal de Reus després que el seu president, Xavier Llastarri, anunciés aquest dilluns que el club "no es presentarà al concurs públic" proposat per l'ajuntament de Reus fa uns mesos.

El consistori va treure a concurs la utilització de l'estadi a canvi de sis milions d'euros a pagar en cinc anys, i el club català ha decidit no presentar-s'hi. "Les condicions de la concessió fan inviable la nostra presència en el concurs, per tant, no ens ha quedat cap més opció", va manifestar Llastarri.

El màxim accionista del club roig-i-vermell, Joan Oliver, també va donar explicacions: "Prenem la decisió de renunciar a un estadi on hi juguem des de fa 40 anys. Les condicions de la concessió no et permeten hipotecar-te per fer reformes [obligades per part de la Lliga, ja que el club milita a Segona Divisió], tampoc et deixen fer moltes altres coses, com ara posar un cognom a l'estadi o altres activitats que no siguin partits de futbol".

Venta, concessió o un estadi nou

El president del Reus Deportiu va avançar que, en el cas que finalment hagin d'anar-se'n de la ciutat, tenen "molt avançades" les negociacions "per comprar uns terrenys a Riudoms", localitat veïna a Reus. "Haurem de comunicar la decisió a la Lliga i a negociar amb l'ajuntament per si podem continuar fent servir les instal·lacions mentre es construeix el nou estadi", va indicar Oliver, que va assegurar que, ara per ara, la situació encara és "reversible", tot i que va indicar que creu que "no hi haurà cap canvi de posició per part de l'ajuntament de Reus".

Dilluns a la tarda, la decisió del Reus Deportiu va arribar al ple municipal, on l'alcalde, Carles Pellicer, va defensar la licitació i la concessió de l'estadi, en comptes de la venta, que és el que el club vol. "S'ha fet vetllant per l'interès públic i el patrimoni municipal", va indicar Pellicer, que va comentar que el consistori esperarà fins aquest dimarts al migdia per veure si hi ha alguna altra empresa interessada en el concurs públic de l'Estadi Municipal abans de declarar desert el concurs i, per tant, renegociar les clàusules del mateix. "Ells han dit que era reversible, així que estan oberts a més possibilitats", va indicar.