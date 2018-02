El Reus aprofita la visita del cuer per allunyar-se del descens

El Reus, amb un triomf a casa per 2-0, agafa aire i ja té el descens a més de dos partits de diferència. L'equip vermell-i-negre ha aprofitat la visita del cuer, el Sevilla Atlètic, per sumar tres punts valuosos i impulsar-se una mica amunt en la classificació, on ara suma 37 punts. Un gol de Lekic ben entrat el segon temps ha encarrilat un triomf que, ja a les acaballes, ha sentenciat Fran Carbià, quan els andalusos jugaven amb un jugador menys per l'expulsió de Carlos Fernández per doble amonestació.

La setmana que ve, el Reus s'enfrontarà a la Cultural Leonesa, que és qui tanca la zona vermella amb 29 punts. Serà un partit decisiu per als reusencs.