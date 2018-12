Un Reus asfixiat pels deutes i deprimit a la taula visita un dels camps més complicats

L'Alcorcón, que ha passat la setmana com a líder de Segona per tercera jornada consecutiva, espera seguir en la primera plaça de la classificació amb una victòria al seu fortí de Santo Domingo davant del Reus, que arriba a aquest partit molt necessitat per la seva situació a descens i pels greus problemes econòmics que travessa l'entitat. Els seus números són excel·lents i reflecteixen només vuit gols en contra en setze partits de Lliga, i amb deu victòries és l'equip que més ha sumat de tres de la categoria. A més, el seu bon rendiment és especialment destacat a Santo Domingo, on encara no ha perdut i ha aconseguit set victòries i un empat.

Tot i el bon moment esportiu que viu l'equip Cristóbal Parralo no per d'advertir als seus jugadors que el primordial és arribar als 50 punts com més aviat millor i, un cop assegurada la permanència, pensar en alguna cosa més. Per a aquest partit el tècnic cordovès compta amb la important baixa del seu lateral dret titular Laure, que no es perdia un partit de Lliga des de fa 58 jornades. El seu substitut en l'onze tot apunta que serà Felip Alfonso, el seu recanvi natural.

Per la seva banda, el Reus continua amb la seva depressió particular després d'acumular gairebé tres mesos sense cobrar les seves nòmines i no tenir notícies dels propietaris del club, que van prometre una solució al problema econòmic però que de moment no s'han pronunciat al respecte. Si el dia 10 de desembre no hi hagués moviment en els comptes bancaris dels futbolistes s'hauran complert tres mesos sense cobrar, per la qual cosa fins a dotze futbolistes de la primera plantilla quedarien lliures. Si s'arriba a aquesta situació extrema, l'equip podria fins i tot no acabar la temporada.

En el pla esportiu, Xavi Bartolo i els seus continuen treballant i demostrant una gran professionalitat a l'espera d'esdeveniments. Tenint en compte que el Reus està en descens, que suma tretze punts i que la situació extraesportiva és encara més complicada, una victòria a Santo Domingo es presumeix com un miracle, però l'equip català no vol renunciar a res.

Bartolo, que compta amb tota la plantilla disponible, podria tornar a apostar per la defensa de quatre, tot i que amb algun canvi en l'onze titular respecte al que va jugar i va perdre 0-2 davant el Mallorca dissabte passat. David Querol, ja recuperat de les seves molèsties al genoll, podria entrar en l'onze per ocupar una de les dues bandes de l'atac, en detriment de Ricardo Vaz, titular davant els balears.