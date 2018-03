El Reus perd en l'últim sospir en la seva visita al Rayo (3-2)

El Reus ha vist com se li ha escapat un punt en la seva visita al Rayo Vallecano, el segon classificat, en un partit que ha acabat 3-2 i que s'ha decidit amb un gol a dos minuts per al final del davanter local Raúl de Tomás, que ha firmat un 'hat trick'. Olmo i Miramón han marcat els gols dels d'Aritz López Garai, que estan a sis punts dels llocs de descens després que ahir la Cultural Lleonesa perdés (0-1) amb el Cadis.

A la primera part, els locals han començant manant al marcador gràcies a un gol de Raúl de Tomás al minut 30 després d'una greu errada en la sortida de la pilota del Reus. Els de López Garai, però, han contestat en menys de cinc minuts gràcies a un gol d'Olmo després d'enviar al fons de la xarxa una pilota que havia quedat morta a l'àrea després d'un rebuig del porter Alberto a una primera rematada de Querol. Semblava que s'arribaria a la mitja part amb empat a un, però De Tomas ha tornat a posar el Rayo al capdavant del marcador (2-1) a les portes del descans.

A la represa, el Reus no ha abaixat els braços i ha aconseguit empatar el partit al minut 10 de la segona meitat gràcies un gran gol de Jorge Miramón (2-2). L'exjugador del Lleida ha arrencat amb velocitat al mig del camp i, superant rivals, s'ha perfilat a la frontal de l'àrea per xutar amb la dreta i enviar la pilota al fons de la xarxa. El Reus, sense complexos, no ha especulat amb l'empat i ha buscat la victòria a casa del segon classificat, però la insistència dels reusencs no s'ha vist recompensada sinó castigada amb el tercer gol dels locals a dos minuts per al final del temps reglamentari, obra de De Tomás, que ha firmat un 'hat trick'.