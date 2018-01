El Reus empata a zero contra l'Oviedo

El Reus Deportiu i l'Oviedo s'han repartit un punt en el partit disputat aquesta tarda al Municipal de Reus. Catalans i asturians han empatat a zero, tot i que els dos equips han generat prou ocasions per desfer la igualada. Saúl Berjón ha sigut el més actiu dels visitants, mentre que per a l'equip vermell-i-negre els xuts han quedat més repartits, amb ocasions per a Menéndez, Máyor i Carbià.

El punt situa el conjunt reusenc a la zona mitjana de la classificació, amb 30 punts. L'Oviedo, en canvi, es manté a dalt i ocupa la tercera posició.