Un Reus en quadre rep el Granada

El Reus Deportiu rebrà aquest diumenge (12.00 h, La Liga 123 TV) el Granada completament en quadre i sense la possibilitat de completar un onze amb futbolistes del primer equip. Entre les baixes per lesió i el fet que la plantilla sigui la més curta de la categoria pels problemes que va patir el club per poder inscriure a alguns jugadors durant l'estiu, únicament hi ha disponibles onze futbolistes del primer equip, encara que dos d'ells són porters.

Són baixa per al duel el central Mikel Villanueva, el migcampista Àlex Carbonell i els davanters Alfred Planas, Ricardo Vaz, David Querol i Fran Carbia. La línia més castigada de l'equip és la davantera, on només Miguel Linares sobreviu a les lesions. Rubén Enri, davanter del filial, i Ángel Bastos, lateral dret, apunten a ser els altres dos jugadors que posi de titulars Xavi Bartolo en l'atac. A la porteria, Edgar Badia seguirà sent el titular i Shaq Moore i Borja es mantindran en els laterals. El company de Catena serà per primera vegada el capità Jesús Olmo, que recuperarà la titularitat en detriment del lesionat Villanueva.

L'única línia que no patirà cap modificació, a excepció de la porteria, és el centre del camp. Els incombustibles Juan Domínguez, Gus Ledes i Mario Ortiz seran titulars fixos, una situació que es preveu constant al llarg de la temporada. El quadre català, amb vuit punts sumats, es veu capacitat per vèncer a un dels candidats a l'ascens. "Podem guanyar el Granada", assegura Bartolo, que "malgrat les baixes" assegura que intentaran guanyar "sense renunciar" a la seva idea de joc.

Un Granada de dolç

Per la seva part, el Granada visita aquest diumenge Reus amb l'objectiu d'aconseguir un nou triomf que perllongui la seva ratxa de bons resultats i li permeti seguir en llocs d'ascens directe. L'equip dirigit per Diego Martínez arriba amb l'aval d'haver guanyat quatre dels seus cinc últims partits, tot i que en l'anterior sortida va patir contra el Deportivo de la Corunya la seva primera derrota de la temporada (2-1).

Els vermells, que en la passada jornada van superar el Còrdova (4-2), són els màxims golejadors de la categoria en aquest inici de campionat, tot i que en els dos partits més recents han rebut quatre gols, el doble que en els cinc altres enfrontaments junts. L'única baixa dels andalusos és la de Fran Rico.