El Reus recupera Vítor per seguir allunyant-se del descens

El Reus Deportiu s'encomana al retorn de Vítor aquest dissabte contra l'Almeria (20.00h) en un nou intent de sumar la victòria i trencar la barrera dels 40 punts. Amb 38, el conjunt català és a dos partits (6 punts) de la zona de descens. Espera guanyar un dels seus rivals directes de la zona baixa de la classificació de la Lliga 123 amb la novetat de Vítor Silva.

El mitjapunta portuguès va patir un esquinç de segon grau al genoll dret fa cinc setmanes i podria estar finalment recuperat de la seva lesió. A banda de Vítor, Migue García és un altre dels futbolistes que podria reaparèixer després d'estar a la llista de lesionats la setmana passada durant la derrota a Vallecas (3-2).

El lateral esquerrà, habitualment suplent, també ha superat les seves molèsties. Tot i això, el carril de la defensa serà per Álex Menéndez, que es va retirar del duel davant el Rayo, però va ser només per precaució, ja que ha entrenat amb normalitat. Les tres baixes segures per lesió del Reus són les de l'extrem Ricardo Vaz, el migcampista Borja Fernández i el punta Alfredo Majordom 'Máyor'.

Per la seva banda, l'Almeria arriba a aquesta jornada amb un equip ple d'absències: els lesionats Tino Costa, Mandi, Fran Rodríguez i Joaquín; i els internacionals Lass i Sulayman. L'entrenador Lucas Alcaraz recupera, però, Marc Motta i els lesionats José Antonio 'Verza' i Hicham. Els matalassers volen recuperar el camí de les victòries, ja que no guanyen des de fa tres jornades.