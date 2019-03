Riqui Puig, Javi Puado i Pere Milla completen la llista de Catalunya

La selecció catalana ja té els 23 jugadors disponibles per disputar l'amistós contra Veneçuela dilluns (21 h, TV3). Aquest divendres, la Federació Catalana de Futbol ha confirmat que Pere Milla, de l'Eibar; Riqui Puig, del Barça; i Javi Puado, de l'Espanyol, completaran la llista definitiva del seleccionador Gerard López. D'aquesta manera, se sumen a una convocatòria on destaquen noms com els de Gerard Piqué, Xavi Hernández, Àlex Granell o Sergio García.

López ha hagut de tancar més tard del previst la llista de convocats per les negatives del Valladolid, el Rayo Vallecano i l'Osca a cedir els seus futbolistes al combinat nacional català. Tots tres clubs van al·legar la prohibició perquè es troben enmig de la temporada en una situació delicada, ja que estan immersos en la lluita per evitar el descens a Segona Divisió.