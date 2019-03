Rivaldo: "Mbappé no val 280 milions d'euros, ni Messi o Cristiano Ronaldo"

Rivaldo, exfutbolista brasiler del Barça, ha assegurat que "pagar 280 milions d'euros per Kylian Mbappé seria una exageració" i que "cap jugador justifica aquesta inversió, ni tan sols Leo Messi o Cristiano Ronaldo". Un dels altres noms que sona per reforçar la davantera del Reial Madrid de cara a la temporada vinent és Eden Hazard. "Seria un molt bon fitxatge, no només per com juga, sinó perquè és un líder que podria assumir aquest rol al Madrid".

D'altra banda, el brasiler també ha opinat sobre el retorn de Messi amb la seva selecció. "Ha fet bé d'anar amb l'Argentina. És una part important de la plantilla, i la seva presència ajuda a la cohesió del grup". Sobre el fitxatge de Lucas Hernández pel Bayern de Munic per 80 milions d'euros, Rivaldo considera que "alguns futbolistes no creuen que puguin tenir un preu tan elevat" i aquesta situació "de vegades els sobrepassa i els impedeix oferir la seva millor versió".

Aquest dissabte es disputa el Barcelona-Espanyol (16.15 h beIN Sports). "Un derbi sempre és un partit especial perquè la rivalitat apareix per tot arreu. L'Espanyol tensiona molt els duels contra el Barça i voldran entorpir la seva bona situació", ha declarat l'exdavanter brasiler.