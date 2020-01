Robert Moreno, sobre el seu adeu a la selecció: "Ho faria tot igual"

Robert Moreno ha parlat aquest dimecres a El món a RAC1, en la que ha sigut la primera entrevista que ha concedit després que al novembre fos rellevat com a seleccionador espanyol de futbol, dies abans que s'anunciés el retorn de Luis Enrique. Va ser un relleu polèmic, ja que Luis Enrique el va acusar de ser "deslleial". En el seu dia, Moreno va donar la seva visió dels fets llegint un escrit i no ha sigut fins a aquest dimecres, ja com a entrenador del Mònaco, que ha accedit a fer la primera entrevista.

"Estic molt trist amb aquesta situació. A ningú li agrada. Vist amb distància es relativitza. No canviaré la meva opinió de 9 anys magnífics treballant amb Luis Enrique pel que va passar. El tema personal està per sobre de qualsevol situació. Mirant-ho amb perspectiva, puc dir que l'únic que tinc és agraïment. Mai tindré cap retret per aquesta situació, ja que ningú volia que es donés", ha indicat Moreno, que ha afegit: "Jo estic segur que ningú volia que passés com va passar. No vull entrar a valorar massa. Al seu moment, vaig posar el que volia dir al comunicat i, en el límit que pots tenir a nivell personal per fer consideracions, volia que no hi hagués retrets".

"Tinc la consciència tranquil·la per tot el que vaig fer" Robert Moreno Entrenador

Sobre com va viure aquells dies la situació, Robert Moreno ha dit que, arran de l'allau de trucades que va rebre, va canviar-se fins i tot el telèfon mòbil: "Vaig estar bastant aïllat durant aquells dies, em vaig envoltar de la meva gent. Quan arribes a un lloc com aquest [seleccionador estatal], saps que tothom opinarà de tu. Jo respecto la resta d'opinions, tinc la consciència tranquil·la per tot el que vaig fer. La gent que em va envoltar va ser de molta ajuda. No és agradable que tothom t'assenyali pel carrer i que tinguis les càmeres esperant a la porta de casa".

L'actual entrenador del Mònaco ha explicat que no canviaria res del que va fer: "Ho faria tot igual. En aquell moment vaig ser egoista, sabent que el que vaig fer ho vaig fer pensant en el meu futur. Per sobre de les responsabilitats d'un càrrec com el que tenia, la decisió va ser egoista, per poder estar on soc ara. Ara soc on soc per tal com vaig fer les coses", ha explicat.

"Tinc ganes que en un futur puguem oblidar-ho tot i puguem tornar a xerrar" Robert Moreno Entrenador

Moreno ha dit que és "fals" que no es posés en contacte amb Luis Enrique després que morís la filla del seleccionador. "No vull entrar a desmentir el que es va dir o no. Si caus bé, la gent no es creu tot el que diuen de tu, i si caus malament, la gent es creu tot el que diuen. Jo estic tranquil, estic content de no haver reaccionat ràpidament, ja que, si no, ho hauria fet malament segur", ha apuntat. L'entrenador, que des de llavors no ha tornat a parlar amb Luis Enrique, espera que tot se solucioni en un futur. "Tinc ganes que en un futur puguem oblidar-ho tot i puguem tornar a xerrar. El que em fa més pena de tot és haver perdut la relació personal. El temps dona més perspectiva i facilita les coses. Tant de bo pugui tenir una relació bona i fluida amb ell i amb la gent que l'envolta", ha assegurat.

L'oferta del Mònaco

Arran de la situació viscuda amb Luis Enrique a la selecció, Moreno es va quedar sense feina, però ha assegurat que va rebre diverses ofertes. "Tenia ganes i energia per entrenar un equip. Jo planejava ser entrenador a més llarg termini, però des dels 14 anys volia dirigir un equip", ha recordat, i ha afegit: "Em van arribar moltes ofertes, dels cinc continents, i la del Mònaco va ser la de més nivell. I això va ser una satisfacció". El tècnic català, que espera reforçar la plantilla en el mercat d'hivern, creu que la situació que va viure el motiva d'alguna manera. "Que et qüestionin o que permanentment diguin coses dolentes de tu no és una gran motivació, però ajuda. Sempre m'han dit que no podria dirigir un equip de nivell, però soc aquí. I seguim", ha dit.

De fet, ha recordat que els anys que va treballar al costat de Luis Enrique l'han ajudat a ser on és ara: "Estar al costat de Luis Enrique al Barça em va donar una experiència brutal. Haver estat allà és el que m'ha fet estar on soc. És l'experiència d'un vestidor. Jo no havia sigut jugador i, per tant, tot això ho vaig haver d'aprendre. Sense aquests anys al Barça, al Roma, a Vigo... no seria qui soc ara".

Entén el 'no' de Xavi al Barça

Robert Moreno ha assegurat que no li va sobtar que Xavi Hernández digués no al Barça. "El Xavi és una persona molt intel·ligent i, com a tal, s'està acabant de formar. Ell té clar el seu camí, acabarà entrenant el Barça, n'estic segur. La meva situació, entrenar un equip des de mitja temporada, no és el millor. Jo no vaig poder triar, ell sí. Des del vessant professional, l'entenc perfectament", ha dit, i ha afegit que li desitja "tota la sort del món" a Quique Setién.

Quan li han preguntat per la seva etapa al Barça i pel fet d'haver entrenat Messi, Robert Moreno ha comentat: "Hi ha estadístiques que diuen que un jugador com Leo Messi surt cada 70 anys, així que no sé si en veurem un d'igual. Crec que a ell no l'entrenes, l'acompanyes. La seva capacitat per entendre el futbol és incomparable. No l'entrenes, li dius a la resta què han de fer per generar-li unes condicions òptimes a ell", ha conclòs.