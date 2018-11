El Roma regala el primer lloc del grup al Reial Madrid (0-2)

Amb Isco desconvocat, amb Asensio suplent i amb Marcos Llorente –gairebé inèdit fins ahir– de titular, el Reial Madrid de Santiago Solari es va assegurar ser a vuitens de final de la Champions com a primer de grup després de guanyar el Roma (0-2), que passarà com a segon gràcies a la derrota del CSKA de Moscou contra el Viktoria Plzen (1-2). A les acaballes d’un primer temps trencat i desordenat, Ünder va fallar una ocasió a boca de canó. A la represa, un regal inexplicable de Fazio tot just començar va acabar amb un gol de Bale. El Madrid va obrir la llauna i va decantar la balança de l’enfrontament.

“Som dos equips que estem una mica malalts”, havia dit el tècnic del Roma, Eusebio Di Francesco, abans del partit. No li falta raó, el Madrid és sisè a la Lliga espanyola i els italians son setens a la lliga italiana. Amb aquest pretext, els dos conjunts van dibuixar a Roma un intercanvi de cops més que un bon partit de futbol. Va ser un duel de transicions, de contraatacs, sense tractar la pilota amb delicadesa al mig del camp.

Al final del primer temps, la defensa del Madrid va fer aigües i el Roma va perdonar una ocasió claríssima de gol quan Ünder, tot sol davant de porteria, va rematar fora quan semblava més difícil fallar que encertar-la. Abans, Courtois ja havia salvat els seus. A la represa, el guió va canviar i va ser la defensa italiana la que semblava de fireta. Una cessió sense sentit endarrere de Fazio va acabar als peus de Bale (0-1, 47’). El Madrid va viure del contraatac i Lucas Vázquez va sentenciar (0-2, 59’).

El València, eliminat ‘in extremis’

A Torí, el Juventus es va assegurar el primer lloc del Grup H en derrotar (1-0) un València que queda eliminat ja què el Manchester United va guanyar (1-0) el Young Boys suís amb un gol al 91’. A França, l’Olympique de Lió va complicar la vida al City que va anar a remolc dues vegades al marcador per acabar empatant (2-2) i deixar gairebé sentenciat el primer lloc del Grup F. Ara, el Lió ha de guanyar el Xhaktar Donestk o esperar que el Hoffenheim no guanyi el City en l’última jornada. Al grup E, Bayern de Munic i Ajax estan classificats i en un duel directe entre els dos es jugaran qui acaba primer de grup