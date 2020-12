Koeman: "No és veritat que els jugadors estiguin en contra del sistema de joc"

Després d'una setmana decebedora, amb les derrotes contra el Cadis i el Juventus, el Barça de Ronald Koeman afronta ara tres partits seguits a casa, el primer, aquest diumenge contra el Llevant al Camp Nou (21 h, Movistar LaLiga). "Hem de tenir una bona circulació de pilota, trobar espais i poder fer mal davant d'un rival que vindrà al Camp Nou a buscar-nos. Encetem una setmana de tres partits a casa i, per la nostra situació a la Lliga, hem de guanyar-los tots tres", ha afirmat el neerlandès. "Si estem bé, crec que hi ha pocs equips que ens puguin guanyar a casa".

Tot i que des de la premsa i l'opinió pública s'ha qüestionat el sistema de 4-2-3-1 que, fins ara, ha utilitzat el neerlandès en tots els partits, Koeman ha negat que generi disconformitat entre els jugadors, tal com havien apuntat algunes informacions d'aquesta setmana. "Parlo molt amb els meus jugadors i he vist que els últims dies s'ha dit que hi estan en contra. No és veritat, a mi no m'ho han comunicat", ha volgut sentenciar el neerlandès. "Sento que compto amb la confiança dels jugadors, no podria treballar bé si no sento la seva confiança, però també soc conscient que després dels últims resultats hem de reaccionar", ha afegit. Koeman ha admès que sense jugadors de banda com Dembélé i Ansu Fati "tot és més difícil", però treballa per trobar "el millor encaix" per als jugadors que té disponibles.

"No estic gaire obsessionat amb els gols encaixats: només tres han sigut de jugada, els altres són d'errades nostres, de penals, de córners... Contra la Juve el problema va ser com vam entrar al partit, després del 0-2 crec que vam millorar bastant. No m'obsessiono amb els resultats, però sí amb millorar els detalls", ha explicat l'entrenador blaugrana. Riqui Puig va firmar bons minuts contra el conjunt italià, fet que ha reconegut Koeman, però no ha volgut afirmar si això serà recompensat amb la titularitat aquest diumenge davant el Cadis.

"Ens estan faltant coses, perquè els nostres resultats a la Lliga no són els que volem. Analitzant els gols encaixats, molts són per manca de concentració nostra i falta d'agressivitat: errades, als serveis de banda... Contra la Juve ens fan un gol després d'un servei de banda. També som l'equip que genera més ocasions, però no tenim un bon percentatge d'encert. Crec que això és el que més explica la nostra situació a la Lliga", ha argumentat el tècnic respecte a la mala dinàmica a la Lliga.

"És veritat que estem sent irregulars, però crec que tocar fons seria molt pitjor. Contra la Juve vam fer un molt bon partit a Itàlia i ells el van fer a Barcelona... Estic convençut que, si millorem els detalls, tot anirà millor". L'entrenador blaugrana també ha admès que assumeix que "quan els resultats no acompanyen, el culpable és l'entrenador", però ha afirmat que, tot i no estar content pels resultats, està "a gust" al Barça.