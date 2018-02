Ronald Koeman serà el nou seleccionador holandès

Ronald Koeman serà presentat aquest dimarts com a nou seleccionador d'Holanda. El diari local 'De Telegraaf' ha anunciat l'acord, que encara no s'ha fet oficial. L'exjugador del Barça, que té 54 anys, es farà càrrec de l'equip nacional i té l'objectiu de classificar-se per a la pròxima Eurocopa, després de la patacada que va significar quedar-se fora del Mundial de Rússia.

L'última experiència de Koeman va ser a la Premier League, on diriga l'Everton fins que al passat mes d'octubre va ser destituït pels mals resultats.

Koeman té una llarga experiència internacional com a tècnic, després del seu pas per la lliga holandesa (Ajax, PSV, Feyenoord i Vitesse), portuguesa (Benfica), espanyola (Valencia) i anglesa (Southampton i Everton).