Rubi: "Hem sabut tenir paciència i capacitat de reacció"

El tècnic de l'Espanyol, Rubi, no ha amagat la seva satisfacció en la roda de premsa posterior a la victòria 'in extremis' del seu equip contra el Rayo Vallecano, però també ha volgut rebaixar l'eufòria i ha insistit en què queda molta feina per endavant. Sigui com sigui, el tècnic català ha celebrat els tres punts i ha considerat que la victòria ha estat justa: "L'equip ha merescut guanyar un cop més i ho hem aconseguit. Em quedo amb això. Guanyar en els últims minuts ho magnifica tot. Si haguéssim empatat hagués defensat igualment que hem fet un gran partit. Hem tingut paciència i hem tingut una gran capacitat de reacció".

Rubi, malgrat que la revisió del VAR ha anul·lat dos gols a Sergi Darder, s'ha mostrat a favor de la tecnologia, decisiva en el penal xiulat sobre Wu Lei: "Hem tingut sort que hi hagi VAR perquè ens han xiulat el penal a favor. Em quedo amb això". Sobre el davanter xinès, dels millors del seu equip avui, el tècnic ha repartit elogis: "Wu Lei és un jugador amb molta mobilitat, molt vertical i per això està aquí, perquè és un gran jugador". També ha parlat de Darder: "Ha fet un golàs. Me n'alegro molt per ell i ha demostrat que és un jugador de molta categoria".

L'altra cara de la moneda ha sigut la lesió de Piatti que, a falta de proves mèdiques definitives, té mala pinta: "Li estan fent proves a l'hospital, però el que he vist jo, allà davant, no m'ha agradat gens". Rubi, per últim, també ha volgut agrair el suport de l'afició.