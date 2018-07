L’era Rubiales a la Federació Espanyola impulsarà el futbol femení

La primera assemblea general que ha presidit Luis Rubiales a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas es recordarà, entre altres coses, per diverses accions històriques per al futbol femení a Espanya. Per primer cop, la Federació Espanyola de Futbol ha sortejat el calendari de la Primera Divisió juntament amb el de la Lliga Iberdrola, que començarà el 9 de setembre i finalitzarà el 5 de maig.

També s’ha informat que a partir de la temporada que ve es crearà una nova competició per ajustar l’esglaó per sota de la màxima categoria. L’actual Segona Divisió femenina, que consta de sis grups i 112 equips, passarà a anomenar-se Primera Divisió B i es reorganitzarà en dos grups, nord i sud, de 16 equips. “És una decisió que marcarà un abans i un després”, ha comentat Rafael del Amo, president del Comitè de Futbol Femení, acabat de crear.

La Copa de la Reina s’obre des d’aquest curs als 16 equips de la màxima categoria i s’anirà jugant intercalada en les jornades de Lliga a finals d’any, com ja va explicar l'ARA fa uns dies. Fins ara només jugaven la Copa els 8 primers classificats i el calendari concentrava les eliminatòries al tram final de la temporada.

Però, a part d’incloure la publicació del calendari en l’ordre del dia, també s’han adquirit els compromisos de revisar les dietes i les condicions de les futbolistes, en compliment amb els objectius d’igualtat que s’ha proposat Rubiales en el seu mandat. S’han detallat accions per incorporar millores en els òrgans de poder i incloure-hi dones. De fet, ja formen part de la direcció de la RFEF tres dones: Ana Muñoz, vicepresidenta per a assumptes d'integritat, i María Dolores Martínez i Marisa González Casado com a vocals.