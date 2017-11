Luis Rubiales renuncia a la presidència de l'AFE i serà substituït per Aganzo

La junta directiva de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) ha comunicat aquest dilluns la renúncia voluntària de Luis Rubiales a la presidència de l'associació i el nomenament de David Aganzo com a substitut.

Luis Rubiales (Las Palmas de Gran Canaria, 23 d'agost del 1977) va assumir la presidència de l'AFE el març del 2010, després de la renúncia de Gerardo González a presentar-se a la reelecció al capdavant del sindicat de jugadors. El nom de Rubiales, exjugador, entre d'altres, del Lleida, el Xerez i el Llevant, s'ha vinculat a una possible candidatura a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol, si es produeix la dimissió o una moció de censura contra Ángel María Villar, inhabilitat en les seves funcions per un any pel cas Soule.

L'expresident de l'AFE oferirà a les 12.00 hores una roda de premsa a l'Associació de la Premsa de Madrid per explicar els seus motius.

La directiva de l'AFE ha escollit "per votació unànime" David Aganzo (Leganés, 10 de gener del 1981) com a substitut de Rubiales a la presidència, càrrec que haurà de ser ratificat en una pròxima assemblea.