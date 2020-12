El Sabadell vol posar remei al seus pecats a Tenerife

Un misteri envolta el CE Sabadell i dona maldecaps a més d’un aficionat vallesà. Un enigma que costa de creure a propis i a estranys. És la maledicció, per explicar-ho d’alguna manera, que persegueix els arlequinats quan els partits compleixen el minut 75. Com si a partir d’aquest moment, les mesures del camp on juguen els futbolistes es multipliquessin per dos, o com si la mateixa porteria augmentés uns metres tant d’alçada com d’amplada.

Alguna cosa passa quan falten 15 minuts pel final que fa que el partit es converteixi en una muntanya, en la marató més dura del planeta o en un tsunami que es menja les forces del conjunt d’Antonio Hidalgo, que mai acaba de justificar el bon joc dels seus homes en resultats a causa d’aquest malson. De nou, va passar contra el Fuenlabrada, i els punts perduts a última hora se sumen als de Logronyo, Màlaga i Almeria. Aquest cop, Òscar Rubio es feia un gol en pròpia porteria al minut 88.

Aquest dijous (19 h Gol TV), el Sabadell viatja a les Canàries per enfrontar-se a un equip de la seva lliga, el Tenerife. Un combinat amb uns números similars als dels catalans però amb la fortuna de comptar amb 6 punts més. Els mals resultats van fer que l’entitat blanc-i-blava acomiadés Fran Fernández el 22 de novembre i contractés els serveis del tarragoní i ex del Reial Madrid Luis Miguel Ramis, que en dos partits ha sumat una derrota i una victòria, aquesta última corresponent a l'última jornada, a Albacete (0-2).

Per al conjunt català són molt més que tres punts el que està en joc. Perdre a l’Heliodoro Rodríguez López suposaria deixar escapar l’oportunitat d’apropar-se a un rival directe, a més de sumar la cinquena derrota en sis partits. “Davant d’equips pròxims a la classificació és vital sumar; ens hem de concentrar partit a partit sense pensar més enllà”, destacava Hidalgo a la roda de premsa prèvia. Precisament, el tècnic arlequinat també va destacar el seu passat com a jugador del Tenerife, equip en què va militar set temporades. “Tornar a Tenerife és molt especial. Hi vaig estar set anys, i tinc un fill nascut allà. Serà una pena que no hi hagi públic”, va afegir el preparador català.

El combinat vallesà buscarà una nova carambola de resultats aliens que el facin abandonar per primer cop en tota la temporada la zona de descens, però, una jornada més, el Sabadell ha de deixar de cometre pecats a les acaballes dels partits i complir la seva part del tracte.