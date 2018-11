El San Cristóbal expulsa el soci que va insultar una àrbitre amb comentaris masclistes

El San Cristóbal ha anunciat mitjançat un comunicat que retira el carnet de soc a un aficionat del club identificat com a autor de comentaris masclistes i irrespectuosos cap a l'àrbitre Ainara Acevedo, encarregada de de dirigir el duel dels terrasencs contra el Llagostera del passat que el passat 1 de novembre i corresponent a Tercera Divisió. El duel va estar dirigit per primera vegada en la història de la categoria, per un trio arbitral íntegrament femení formpat per la col·legiada Ainara Acevedo i les assistents Matilde Esteves i Ylenia Sánchez i el ja exsoci del San Cristóbal els hi va etizbar comentaris masclistes com: "Aneu-vos-en a fregar".

[PREMSA] 📝Comunicat oficial del @CPSanCristobal amb la resolució, respecte a les imatges publicades per alguns mitjans de comunicació sobre l'intolerable comportament d'alguns aficionats. ⛔️La violència no juga en aquest club. ➡️ pic.twitter.com/uy1ZflUdIs — CP San Cristóbal (@CPSanCristobal) 6 de novembre de 2018

El dia del partit, unes imatges difoses per La Sexta van revelar que en una zona de la graderia es van proferir aquests comentaris i insults masclistes, tot i que a l'acta arbitral no es van fer constar. També el San Cristòbal recalca que van ser aïllats, però el club ha pres cartes en l'assumpte i ha decidit expulsar l'aficionat que va insultar l'equip arbitral. En el seu comunitat, el club terrassenc indica que el soci identificat es va mostrar penedit i va acceptar qualsevol sanció que l'entitat decidís imposar-li. De moment se li ha retirat el carnet i se li ha prohibit l'accés a l'estadi municipal de Ca n'Anglada aquesta temporada, i a l'inici del pròxim campionat se li revisarà l'expedient.