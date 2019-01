Sevilla-Barça, Espanyol-Betis i Madrid-Girona als quarts de la Copa

Així han quedat definits els enfrontaments dels quarts de final de la Copa en el sorteig que s'ha celebrat aquest divendres a la la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid):

Reial Madrid - Girona, amb anada al Santiago Bernabéu ( dijous 24, 21.30 h) i tornada a Montilivi

i tornada a Montilivi Getafe - València, amb anada al Coliseum Alfonso Pérez ( dimarts 22, 21.30 h) i tornada a Mestalla

i tornada a Mestalla Sevilla - Barça, amb anada al Sánchez Pizjuán i tornada al Camp Nou (dimecres 23, 21.30 h)

Espanyol - Betis, amb anada a l'RCDE Stadium i tornada al Benito Villamarín (dijous 24, 19.30 h)

El sorteig s'ha celebrat deu minuts després que la jutge única del Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol, Carmen Pérez, hagi rebutjat la denúncia presentada pel Llevant contra el Barça per la possible alineació indeguda de Juan Brandáriz 'Chumi' en l'anada dels vuitens de final de la Copa al Ciutat de València. Aquesta resolució ha permès al Barça seguir en la competició, ja que la jutge ha confirmat que la denúncia del conjunt granota es va fer fora del termini previst.

Vives defensa la decisió del Comitè de Competició

Malgrat que després del sorteig el Llevant ha fet un comunicat anunciant que recorrerà al Comitè d'Apel·lació de la RFEF la decisió de la jutge única del Comitè de Competició, el portaveu del Barça, Josep Vives, ha mostrat la seva tranquil·litat respecte al 'Cas Chumi', ha reafirmat que el club pensava que el central podia jugar, però no ha volgut entrar al fons de la qüestió i ha insistit en la decisió de la jutge Carmen Pérez: "Respectem i compartim aquesta decisió perquè tenim la seguretat jurídica que la queixa del Llevant, que té tot el dret a fer el que consideri, ha prescrit segons la normativa de la RFEF".

Guillermo Amor, responsable de les relacions institucionals i esportives del Barça, ha destacat el nivell del Sevilla i ha afirmat que mantenen la "il·lusió intacta per la Copa" i que volen "anar fins al final" en les tres competicions que disputa el Barça: Lliga, Copa i Lliga de Campions. Per la seva part, el director esportiu del Sevilla, Joaquín Caparrós, ha definit l'enfrontament amb el Barça com "un partit molt bonic, en el qual disfrutarem, tot i la gran dificultat". "El partit no es resoldrà fins a la tornada a Barcelona. No n'hi ha prou amb fer un bon partit a casa, haurem de fer dos bons partits", ha afegit un Caparrós que ha dit que no li genera cap incertesa que el Llevant recorri al Comitè d'Apel·lació de la RFEF i que el Sevilla "s'ha de centrar en l'eliminatòria contra el Barça.

Quique Cárcel i el somni del Girona

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha cedit tot els favoritismes al Reial Madrid, però ha recordat que estan vivint "un somni": "Confiem en la feina feta del nostre equip i del nostre 'staff' tècnic, en la feina de tots, i intentarem posar les coses difícils al Madrid". Emilio Butragueño, responsable de les relacions institucionals del Reial Madrid, ha assegurat que el Girona els "exigirà al màxim": "Segur que el Girona ens posarà les coses molt difícils, però anirem a guanyar perquè volem la Copa, volem lluitar per totes les competicions i la Copa ens il·lusiona". Sobre el cas Chumi, Butragueño ha declinat fer declaracions: "No és assumpte nostre, no hi tinc res a dir".

Rubi: "Lluitarem per passar l'eliminatòria"

L'entrenador de l'Espanyol, Francesc Ferrer 'Rubi', ha lloat el Betis, afirmant que "és un equip que fa molt bon futbol, que està fent una gran temporada i compta amb grans jugadors" i ha recordat el duel de Lliga en què van perdre (1-3) a casa amb els andalusos: "Ens van guanyar, però sabem que tots els partits són diferents i que podem aprendre la lliçó del que va passar”. Rubi, té clar, però que els seus jugadors plantaran cara en una eliminatòria que es presumeix equilibrada i que "lluitaran al màxim per intentar passar davant un gran equip, però nosaltres també ho som".