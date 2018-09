Sergi Roberto: "Sempre li estaré agraït a Luis Enrique"

Sergi Roberto ha destacat aquest matí el paper que ha tingut Luis Enrique en la seva carrera. El defensa del Barça ha fet balanç de l'impacte del tècnic durant la concentració amb la selecció espanyola. "Luis Enrique ha sigut molt important en la meva carrera. Em va fer debutar al Barça B quan jugava al juvenil. Després em va donar la continuïtat que no havia tingut quan va ser el meu entrenador al primer equip. Ara em dona l'oportunitat de tornar a la selecció espanyola. Li estaré sempre molt agraït i estic content d'estar a les seves ordres", ha dit en roda de premsa.

El jugador de la Masia blaugrana pensa que l'ara seleccionador estatal és el millor entrenador possible per fer-se càrrec de l'equip espanyol i ha destacat les seves qualitats per recuperar la inèrcia guanyadora de fa sis anys. "Luis Enrique és l'entrenador adequat per a la selecció. El seu criteri de joc s'adapta molt a l'estil de la selecció dels últims seleccionadors. Ens anirà bé. Al vestidor és una grandíssim entrenador, ens motiva. Tots estem molt contents i esperem fer uns bons partits per començar", ha comentat.