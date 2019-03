Sergi Samper, presentat com a nou jugador del Vissel Kobe, on espera jugar "com al Barça"

L’exblaugrana Sergi Samper, que acaba de desvincular-se del Barça, ha estat presentat aquest dijous com a nou jugador del Vissel Kobe japonès a Tòquio. El futbolista català es retrobarà amb el que va ser company seu al vestidor del Barça Andrés Iniesta, que ha admès que ha estat un factor clau per decidir-se a acceptar aquesta proposta: "L'Andrés em va trucar, em va explicar coses de la ciutat i del club i em va dir que hi estaria molt a gust". Samper, que portarà el dorsal 6 a l'esquena, també es trobarà amb un altre exblaugrana com David Villa i amb el tècnic basc Juan Manuel Lillo en un equip en el qual aspira a jugar "com ho feia al Barça".

El migcampista, de 24 anys, ha agraït la confiança del Vissel Kobe "des del primer moment" i ha revelat que el van convèncer amb la promesa que tindrà un "paper fonamental en un projecte molt sòlid". Samper, criat al planter blaugrana, aspira ara a "desenvolupar tot el seu potencial" i a desplegar "un futbol de toc i associatiu, jugant al costat d’Iniesta al centre del camp", per recuperar les sensacions de futbolista després d'una carrera truncada per les lesions i en la qual mai ha trobat un forat al primer equip del Barça malgrat els seus prometedors inicis. El migcampista barceloní va debutar amb el primer equip la temporada 2014-2015 i va jugar cedit al Granada CF (2016-17) i a la UD Las Palmas (2017-18) abans de tornar al Barça, on aquesta temporada només ha pogut jugar 33 minuts oficials a la Copa del Rei.

En aquesta presentació també ha analitzat el futbol japonès, que considera "molt tècnic", a més d'intens físicament, i ha assegurat que això li anirà bé per adaptar-se, perquè l’estil de joc del seu nou club "és com el del Barça". Samper ha explicat que creu que la lliga japonesa "està creixent molt" i que, per tant, el país asiàtic serà en el futur "una de les grans potències" futbolístiques. Finalment, s’ha mostrat "molt motivat" i amb moltes ganes de jugar amb altres "grans futbolistes" com Lukas Podolski.

Per la seva banda, el propietari del club i fundador i conseller delegat de Rakuten, el magnat japonès Hiroshi Mikitani, ha expressat el seu "orgull" de poder comptar "amb un jugador de màxim nivell", amb el qual confia aconseguir l'objectiu de "convertir el Vissel Kobe en el número 1 d'Àsia".