El Sevilla de Lopetegui, disposat a afegir sal a la ferida de Zidane

Un dels motius pels quals aquest esport genera tanta expectació al seu voltant no és cap altre que per com pot arribar a ser de capritxós el seu destí. Jugadors i entrenadors que van i venen d’un país a un altre, sense saber que en un futur no gaire llunyà la pilota els farà retrobar amb antics companys, amb aficions que els van idolatrar o tècnics que els van fer la vida impossible. El futbol sempre et dona segones oportunitats, però el que no saps mai és ni quan ni com i, per això, el millor és estar sempre preparat. És el cas del tècnic sevillista Julen Lopetegui, expulsat de la selecció espanyola a dies de l’inici del mundial de Rússia. Va perdre el seu lloc com a seleccionador a causa de la urgència per trobar un entrenador d’un Florentino Pérez a qui l'havia deixat plantat Zidane després de conquerir la tretzena Lliga de Campions a Kíev.

L’aventura del basc com a preparador blanc es va acabar igual de ràpid que va començar. I amb el pedaç de Solari pel mig, el president blanc va aconseguir el retorn de tècnic de les tres orelludes consecutives. Ara, Julen Lopetegui es torna a veure les cares amb l’entrenador al qual va substituir però que, mesos més tard, el substituiria a ell. Aquest dissabte el Reial Madrid visita el Sánchez Pizjuán (16 h, Movistar LaLiga).

El més curiós d’aquest retrobament és l’escenari en què es produeix. Un Sevilla com a flamant campió de l’Europa League i ja classificat per a la segona fase de la Champions davant d’un Reial Madrid convertit en una pinyata de festa d’aniversari on qualsevol pot fer-la petar amb els ulls tancats. El Xakhtar i l'Alavès, els últims dos equips en aconseguir-ho, i, com a conseqüència, deixant Zinedine Zidane sobre la lona del ring al límit de la derrota per KO.

Tot i això, és precisament en aquestes situacions de vida o mort quan l’entrenador francès és capaç de treure el millor dels seus homes perquè el salvin d’una mort gairebé inevitable. Va passar al Camp Nou i als dos partits crucials contra l’Inter de Milà, o, el que és el mateix, els tres duels més exigents que se li han presentat. Com si el preparador madridista fos una barreja entre Rafa Nadal i Roger Federer en solucionar matchballs en contra com ningú. Al Sánchez Pizjuán l’espera un Lopetegui fregant-se les mans i pensant en la seva contribució a enfonsar el vaixell blanc una mica més.

A la roda de premsa prèvia a la batalla de Sevilla, Zidane ha parlat sobre la situació que travessa: “Segurament sigui la situació més difícil a la qual m’he enfrontat. Les crítiques sempre arriben en els moments complicats. Tenim una oportunitat de demostrar que som un gran equip”, assegurava el francès. Els blancs també hauran d’afrontar el matx amb les baixes en defensa que han arrossegat en els últims partits, entre elles la destacada del capità Sergio Ramos.