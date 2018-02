El Sevilla derrota el Leganés i és el primer finalista de la Copa del Rei

El Sevilla serà el primer finalista de la Copa del Rei. El conjunt andalús ha derrotat al Sánchez Pizjuán per 2-0 el Leganés, amb qui havia empatat a un gol en l'anada a Butarque fa una setmana, gràcies als gols de Correa i el Mudo Vázquez.

El 'Lega', que ja havia fet història en accedir a les semifinals després de tombar el Reial Madrid, ha esgotat les seves opcions de provocar la pròrroga fins a l'últim minut, però ni tan sols l'entrada de Mantovani per penjar pilotes a l'àrea, ha funcionat per als madrilenys, que anaven a remolc des de la diana de Correa al quart d'hora de joc. Un contracop a tocar del minut 90, conduït per Sandro Ramírez i rematat pel Mudo Vázquez, ha acabat de sentenciar les coses per als de Vincenzo Montella, que amb aquest triomf s'han refet de la golejada encaixada al cap de setmana contra l'Eibar.

Ara, el Sevilla espera rival, que sortirà de l'eliminatòria que aquest dijous resoldran el València i el Barça a Mestalla.