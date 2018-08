Seydou Doumbia: “He sacrificat coses per poder venir al Girona”

“He sacrificat coses per poder venir al Girona i em fa molt feliç ser aquí”. Aquesta ha sigut la carta de presentació de Seydou Doumbia, a qui es veu desitjós de començar a vestir els colors blanc-i-vermells que defensarà durant les pròximes tres temporades. “He seguit l’equip, l’he vist jugar, i això ha fet que el meu interès per aterrar aquí creixés, crec que puc aportar coses que faran millor el club”. El davanter ivorià, pretès pels de Montilivi l’estiu passat, fitxa lliure pel Girona procedent de l’Sporting de Portugal. “L’experiència que he tingut al llarg de la meva trajectòria i el potencial que hi ha a la Lliga Santander m’han fet venir aquí. Hi ha dos països, Anglaterra i Espanya, que estan per damunt dels altres futbolísticament parlant. Poder venir a Catalunya és un luxe”, ha afegit, abans d’assegurar que portarà el dorsal 22. Per què? “Podia escollir entre el 12, el 14 o el 22, però si penso en els gols que vull marcar, les dues primeres opcions em semblaven poc”.

L’expectació que genera l’arribada de Doumbia, la segona cara nova que lliga Quique Cárcel, és majúscula. “Soc conscient que he jugat en campionats importants marcant molts gols, així que entenc que s’esperin coses de mi”. Preguntat per Stuani i Portu, encara companys de demarcació, ha confirmat que s’hi avindrà amb èxit. “Ja he jugat al costat de grans futbolistes i segur que m’adaptaré bé. La meva finalitat és marcar gols i espero poder-ne celebrar molts”. Doumbia ha mostrat una predisposició absoluta. Fins i tot, podria tenir els primers minuts a Vila-real. “Malgrat que encara estic al 90%, el fet d’integrar-me a l’equip farà que pugui arribar al meu màxim nivell. Espero poder jugar divendres, no hi haurà cap problema amb la paperassa. Desitjo ajudar l’equip i contribuir a assolir els objectius del club”.

L’acte ha comptat amb la presència de Delfí Geli, que ha presentat el futbolista davant l’absència de Quique Cárcel, a qui se li ha acumulat feina als despatxos. “Doumbia és un reforç important i un futbolista amb experiència, té un llarg recorregut al futbol europeu i entenem que amb la seva presència Eusebio tindrà moltes solucions. És imprescindible apujar el nivell, donar competència al col·lectiu i millorar l’autoestima. Hem de creure que podem fer coses importants”, ha finalitzat.