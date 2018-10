Silva dona ales al Manchester City a dos minuts pel final del partit (1-2)

El Manchester City de Pep Guardiola pot respirar una mica més tranquil a la Lliga de Campions després d'haver superat aquest dimarts el Hoffenheim (1-2). En un partit dominat de cap a peus pels 'citizens', els alemanys han inaugurat el partit amb un gol matiner d'Ishak Belfodil, que ha replicat ràpid el Kun Agüero. Un marcador d'empat a un que no s'ha trencat fins a dos minuts del final quan David Silva ha marcat el gol definitiu. Amb aquesta victòria, els de Guardiola es refan de la derrota que van encaixar en la primera jornada de la fase de grups contra l'Olimpique de Lió.

El partit ha començat amb un intercanvi de cops en què en menys de set minuts el marcador ja havia passat del 0-0 inicial a l'empat 1-1 que ha tancat el primer temps. El Hoffenheim, valent en atac però descuidat en defensa, ha donat la sorpresa al primer minut del duel quan Ishak Belfodil, després de guanyar l'esquena a la defensa del City, ha batut Ederson amb un bon xut ras. El gol, lluny d'atemorir els de Guardiola, els ha esperonat i ha començat el setge 'citizen' a la porteria alemanya. Ben aviat, al minut 6, el Kun Agüero ha trobat el gol de l'empat, després de recollir una passada de la mort de Sané que ha rebut dins de l'àrea un gran pilota de Silva. A partir de llavors, monòleg del City davant un Hoffenheim que ha aguantat les envestides com ha pogut i ha generat una mica de perill gràcies a les escapades en velocitat de Belfodil.

A la represa, els de Guardiola han seguit portant la batuta del partit, però el conjunt alemany s'ha protegit molt més en defensa, renunciant, en part, a l'atac. Mentrestant, el City ha vist com perdia per lesió el migcampista alemany Ilkay Gundogan. El gol ha tardat en arribar, ho hauria pogut fer abans, però l'àrbitre eslovè Damir Skomina (sense VAR, que s'inclourà a la Champions a partir de la temporada vinent), no ha vist un clar penal del porter Baumann a Leroy Sané. Finalment, ha arribat al minut 88, quan el jove central Stefan Posch s'ha confiant controlant una pilota dins de l'àrea amb el pit i, David Silva, més murri que ningú, li ha tret per batre a plaer a Baumann.

Dybala lidera una Juve sense Cristiano

Per la seva part, el Juventus ha derrotat sense dificultats el Young Boys suís (3-0) amb tres gols de l'argentí Paulo Dybala. Sense Cristiano Ronaldo, expulsat contra el València i que ha vist el partit des de la llotja, els de Massimiliano Allegri han encarrilat ben d'hora el duel gràcies a l'encert de Dybala que ha vist porteria als minuts 5 i 34. A la segona meitat, l'argentí ha firmat el seu hattrick al minut 68 en fer bona una assistència de Cuadrado, eliminant, d'aquesta manera, qualsevol atisbe de reacció del conjunt suís.

540x306 Cristiano Ronaldo, a la llotja / MASSIMO PINCA / REUTERS Cristiano Ronaldo, a la llotja / MASSIMO PINCA / REUTERS

Els italians, emmarcats al grup H, on també hi ha el València i el Manchester United, han guanyat els seus dos partits de la fase de grups disputats fins avui.