Simeone: "La nostra realitat és ser tercers a la Lliga"

Diego Pablo Simeone ha repassat aquest dijous la temporada del seu Atlètic de Madrid en una entrevista al portal 'Goal'. El tècnic valora el rendiment a la Lliga i els KO a la Lliga de Campions i la Copa del Rei des del seu particular punt de vista, contextualitzant el rol i les aspiracions del club matalasser. "Quan toca perdre amb un equip menor, apareixen les crítiques. Però a la llarga, els equips arriben al punt que marca el seu pressupost. Dic tot això per deixar clar que ser campió no és fàcil. L'Atlètic va ser-ho al 96 i 25 anys després, amb mi a la banqueta, va repetir títol de Lliga. El que espero és treballar per ser campió cada cinc o sis anys. Hem de treballar per ser segon, tercer, segon i tercer", explica.

L'argentí insisteix en la diferència de realitats entre Barça, Reial Madrid i el club del Wanda Metropolitano. "La gent ha d'exigir-nos resultats. Convido a tota l'afició que ens exigeixi un llistó. La nostra realitat és ser tercers a la Lliga. Si no som tercers, entenc totes les crítiques. Si superem això, sempre estarem fent una passa més. Jo parlo amb els jugadors i dic que ser campió amb l'Atlètic és diferent. Tot costa el doble, no et regalen res, no pots deixar-te anar. És molt difícil. Estàs 38 jornades picant pedra. Els altres guanyen 4-0 o 5-0 cada dia i nosaltres no, aconseguirem aquest resultat tres vegades", diu.

📽 "Salir campeón con el @Atleti es muy difícil. Lo que espero es que no tardemos otros 18 o 25 años" pic.twitter.com/K5mfFMak0T — Goal en español (@Goal_en_espanol) 18 d’abril de 2019

La lluita dels estils

Simeone ha de defensar aquesta postura, la d'un Atlètic menor, i el seu estil, a vegades efectiu i polèmic. "El futbol comença al cap del jugador, en la seva actitud. Hi ha molts jugadors amb bon peu, moltíssims, però molt pocs que entenguin el joc. Jo crec que el futbolista està obligat a tenir la capacitat d'interpretar el joc i ajudar els seus companys. El que intento dir és que l'estil te'l donen els jugadors que hi tens a la plantilla. No pots tenir un estil, anar a un equip menor, i voler imposar-lo. He d'adaptar-me al club que em contracta, potenciar als jugadors i com a empleat, fer que el club creixi. Això és ser bon entrenador per a mi", assenyala.

"Hi ha gent que desprestigia un estil o una manera de jugar. N'hi ha d'altres que acceptem tots els estils diferents. El que et fa mal, entre parèntesis, s'intenti desprestigiar una manera de jugar. Jo no he escoltat a gent parlant malament d'un equip de súper-possessió, de futbol d'associació, de gent que surt per jugar de diferent manera, d'un estil de toc. Vaig tenir una conversa amb Pep Guardiola i vaig preguntar-li sobre el rol de fals nou de Leo Messi. La seva resposta em va fer pensar i vaig veure que, dins de la seva passió per l'atac, la intel·ligència de Guardiola el porta a pensar també defensivament per protegir el seu equip", comenta l'entrenador matalasser.

El tècnic ha analitzat l'expulsió de Diego Costa en el partit que el va enfrontar al Barça al Camp Nou. "Ens va fer patir contra el Barça. És un jugador que necessitàvem per a aquest partit, però jo no sóc dels entrenadors que a partir d'un episodi generi sensacions negatives. Jo valoro el tot i amb Costa hi ha més aspectes positius que negatius", ha dit.