Sisena victòria consecutiva per a un Barça que dormirà líder (2-0)

El Barça ha superat el EDF Logronyo (2-0) en el partit corresponent a la 14a jornada del campionat de Lliga Iberdrola i ha sumat la sisena victòria consecutiva. Els gols de Maria León i Claudia Pina han certificat el triomf de l'equip blaugrana, que ha dominat el joc des de l’inici contra un equip que s'ha defensat molt bé. El conjunt culer ha assumit el lideratge a l'espera del que faci l'Atlètic de Madrid aquest diumenge, quan visita el Betis.

L'Espanyol juga aquest diumenge (12 hores) al camp de la Reial Societat. L'equip entrenat per Joan Bacardit, que no passa pel seu millor moment, s'enfronta a un rival que tampoc ha obtingut resultats massa positius en les últimes jornades, encara que compta amb futbolistes de molt nivell. "Estem fotuts perquè portem tres jornades consecutives sense guanyar, les sensacions no han estat gaire bones. Penso que aquest partit ha de ser un exemple i que si som capaços de jugar a aquest nivell, amb molt de cor i amb ganes, tindrem les nostres opcions. Això és el que els demanem a les jugadores per sobre de tot", opina Bacardit.