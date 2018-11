Solari: "Defensar Ramos és un deure de tots"

Santiago Solari, tècnic del Reial Madrid, ha demanat aquest dilluns protecció per al seu capità, Sergio Ramos, i que la premsa no menteixi. Les declaracions del tècnic blanc arriben com a resposta a la publicació de dos presumptes irregularitats en controls antidopatge pel setmanari alemany 'Der Spiegel', arran de la filtració de Football Leaks. "Després hi ha les postures i les opinions, però la veritat no és opinable, i encara menys quan taca l'honor de les persones. Si es publiquen mentides la professió de periodista perd la seva raó de ser i ens afecta a tots", ha afegit.

"Sergio Ramos és un home honest i un emblema del Reial Madrid, del futbol i de l'esport espanyol. És un deure de tots protegir-lo, i també del periodisme, que té com a raó de ser la recerca de la veritat", ha defensat en roda de premsa a Roma, on aquest dimarts juga l'equip madridista a la Lliga de Campions (21 h, Movistar Liga de Campeones).