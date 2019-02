Solari: "Ho hem fet tot per passar a la final"

"Volíem ser a la final de Copa i estem dolguts. Ho hem fet tot per ser-hi. Ens ha faltat ser contundents: hem creat les ocasions però no les hem marcat. Ells, a la segona part, han arribat i han marcat", ha valorat, entristit, Santiago Solari després de la derrota i la eliminació del seu equip. "Hem caigut amb honor. No diré si la derrota és justa o injusta, però felicito al Barça: ha tingut la contundència necessària per fer els gols i passar", ha afegit el tècnic argentí.

Solari no ha volgut parlar dels àrbitres quan li han preguntat per si ha hagut penal de Semedo sobre Vinícius al primer temps. L'entrenador blanc s'ha centrat en lloar Vinícius i ha afirmat que l'eficàcia de cara a porteria, la tasca que més ha de millorar el brasiler, es pot millora "en els entrenaments i, sobretot, en els partits".

Solari també ha explicat que tant en la victòria com en la derrota la responsabilitat és de "tots". L'argentí ha insistit en què el Barça ha estat "molt contundent", malgrat que ells no han perdut la cara al partit, segons ha afirmat.