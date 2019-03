Solari: "Els jugadors que no han estat a l'alçada ja ho saben"

Santiago Solari comença a ser conscient que pot estar vivint les seves últimes hores com a entrenador del Reial Madrid. L'argentí ha analitzat situació de l'equip després de l'eliminació de dimarts a la Lliga de Campions. "No és el moment més bonic. Aquí tots sortirem algun dia. L'objectiu és el partit següent, com sempre. Intento donar sempre el màxim, com ho vaig fer des del primer dia que vaig arribar al càrrec", ha explicat en roda de premsa.

El partit contra el Valladolid (20.45h, Movistar Partidazo) sembla secundari en l'ordre de prioritats de l'equip, ja sense objectius tangibles aquesta temporada. "Afrontem el partit amb professionalisme. En els moments complicats es veu el caràcter de l'equip: els jugadors que donen la cara, el que s'amaga, el que decideix rebel·lar-se, etc. Hem de treballar per seguir sumant punts fins al final. La clau és jugar com un equip", ha dit, accentuant el punt crític del seu discurs. "La majoria dels jugadors han estat a l'alçada de l'escut del club. Els que no, ja ho saben".

L'encara entrenador del Madrid no pot amagar que no està content amb el rendiment de la plantilla. El cas Isco Alarcón és la cirereta. Solari sempre ha evitat valorar la seva situació. Aquesta tarda ha volgut respondre, fent referència a un "tema disciplinari": "Les qüestions disciplinàries es gestionen de manera interna i professional. Per jugar cal posar-se primer en forma física i després mantenir-la".

Sobre la discussió de Sergio Ramos i Florentino Pérez, l'exfutbolista ha optat per la precaució. "Les coses que succeeixen en la intimitat es queden aquí, al vestidor. Són coses de vestidor. Som molt durs en el moment de fer autocrítica, no només en un moment puntual de la derrota. Això es fa dia a dia i encara més en les victòries. El difícil és trobar les coses dolentes en els moments bon", ha apuntat.