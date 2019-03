Solari: "Vam fer bé moltes coses en el clàssic de Copa"

Santiago Solari no perd la calma. L'entrenador del Reial Madrid ha tret pit en la roda de premsa prèvia al partit de dissabte contra el Barça, el segon de la setmana. L'eliminació a la Copa del Rei no ha trencat el discurs habitual, sense alimentar incendis i evitar les preguntes més incisives. "Estem una altra vegada dempeus, amb ganes d'emportar-nos els punts. Afrontem el partit amb totes les ganes i amb el mateix esperit, tractant de millorar les coses. Cada partit és un món. El entrenadors poden plantejar coses i després surten o no. L'altre dia vam intentar-ho a la Copa i ara estem centrats en la Lliga. Hem de retallar punts i tenim ganes de fer-ho", ha comentat.

La seva valoració del clàssic del KO s'ha mogut entre el desencert i les bones sensacions. "Contra el Barça haurien d'haver entrat algunes pilotes. Ara tenim una nova oportunitat perquè entrin a la porteria. Hem fet gols. No en vam fer a l'últim partit, però en els anteriors sí. L'equip i l'entrenador vol tots els gols a favor i que el rival no te'n faci cap. El Barça ens va rematar dimecres només dues vegades. Cal seguir fent bé les coses. A la Copa vam fer bé moltes coses", ha explicat.

En el terreny de les individualitats, Solari ha fet un repàs de tots els fronts oberts: Vinicius, Isco, Bale o Marcelo. "M'agrada centrar-me en les coses bones que fan els futbolistes. Vinicius té moltes coses positives i ha aportat coses positives. Sacrifici, ganes d'aprendre, creativitat... Són moltes coses en poc temps. Millorar és feina d'ell i de tots els que l'envoltem. Isco? Va estar 18 dies lesionat i porta uns dies amb el grup. El veiem bé i això és bo. Tots els jugadors són importants, com Bale o Marcelo", ha matisat el tècnic del conjunt madrileny, que no ha volgut valorar la sanció que farà que Sergio Ramos no pugui jugar els dos següents partits de Lliga de Campions: "Perdona, però no ho valoraré. Ja en parlarem dilluns".