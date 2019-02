Solari: "Tots ens fiquem amb els àrbitres quan fallen, però fer-ho quan l'encerten... millor deixar-los tranquils"

El tècnic del Reial Madrid, Santiago Solari, ha comentat aquest dimarts la polèmica generada pel penal que l'àrbitre va xiular diumenge passat en el partit contra el Llevant. En la prèvia del partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei que el seu equip disputarà aquest dimecres contra el Barça, Solari ha dit que "no hi ha cap dubte" sobre la jugada i ha afegit: "Tots ens fiquem amb els àrbitres quan fallen, però fer-ho quan l'encerten... millor deixar-los tranquils".

El preparador madridista ha defensat que "sempre que s'utilitzi la tecnologia per jutjar jugades interpretables hi haurà divergència d'opinions".

Sobre el partit d'aquest dimecres al Santiago Bernabéu, Solari ha dit: "És el gran clàssic d'Espanya, sempre posa Espanya com a capital mundial del futbol i el futbol és un altre dels elements que fan d'Espanya un país fantàstic i meravellós".

Solari ha esquivat respondre sobre Bale: "El nostre focus és en el partit contra el Barça. El veig a ell i a la resta de jugadors amb el focus allà. Hi ha molts llocs on una persona pot decidir posar la mirada, nosaltres decidim posar-la en el partit, no podem posar-la a la perifèria del que és anecdòtic, està posada en el que ens interessa i el que ens importa".