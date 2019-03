Sterling manté líder al Manchester City

Deu minuts ha necessitat Raheem Sterling per aconseguir el seu segon hat-trick com a professional i donar la victòria al seu equip. El Manchester City ha sigut l'amo i senyor del partit, però ha marxat al descans sense moure el marcador de l'Etihad Stadium. Al minut 48 ha arribat el primer de la nit i amb molt suspens. L'àrbitre ha anul·lat, correctament, el gol per fora de joc. Ho ha consultat amb els àrbitres i, finalment, ha decidit donar per vàlid l'1-0. Dos minuts després ha arribat el segon, aquest vàlid sense excuses. Passada des de la dreta de Riyad Mahrez i Sterling, de primeres, ha enviat la pilota al fons de la xarxa. Al minut 59 ha culminat el seu 'hat-trick' gràcies a una passada filtrada de Sergio 'Kun' Agüero.

Pep Guardiola, amb el partit totalment controlat, ha donat descans a l'MVP del partit substituint-lo per Leroy Sané. Dos minuts després del seu canvi, el Watford ha retallat distàncies. El català Gerard Deulofeu, que ha entrat a la segona part ha anotat el 3-1 definitiu. Primera pilota que tocava l'exblaugrana i primer xut del Watford en tot el partit.

El Tottenham ha tornat a perdre i ja acumula quatre partits consecutius sense guanyar a la Premier League. I això que s'ha avançat gràcies a un gol de Harry Kane al minut 26. El conjunt de Mauricio Pochettino ha portat la iniciativa del partit, però la falta d'encert ha acabat penalitzant el seu conjunt. Al minut 76, Yan Valery posava les taules al lluminós i cinc minuts després, James Ward-Prowse ha anotat l'1-2 definitiu amb un golàs de falta directa.

El Manchester City s'assegura continuar una jornada més al capdamunt de la classificació amb 74 punts. El Liverpool, amb 70, disputarà el seu partit diumenge a les 13h. Arsenal i Manchester United es veuran les cares diumenge també a les 17:30h. Si els red devils aconsegueixen els tres punts, empataria a punts amb el Tottenham amb 61.