Stuani i Juanpe, recuperats per a un Girona-Leganés especial

No cada dia pots dir que compleixes 50 partits a Primera, una petita fita que el Girona celebrarà coincidint amb la visita d’un Leganés (20.45 h, BeIN LaLiga) que marca la zona de descens. De fet, això només passa una vegada a la vida. I com totes les primeres vegades, cal assaborir-la. “L’avantatge d’aquest club és que tot és una novetat, hem de continuar amb aquest entusiasme i amb l’energia positiva que transmet la ciutat. Hem d’aprofitar aquesta força perquè cada partit és una oportunitat i una festa que hem de viure. És la primera vegada de moltes coses, com la victòria a Mestalla. És un descobriment molt bonic i un privilegi, com a entrenador, poder dirigir l’equip en aquests moments de felicitat”, resumeix Eusebio, que recupera Stuani, Juanpe i Lozano per a un partit de significat majúscul. Immersos en el millor moment del curs, els gironins deixaran el descens a 10 punts si aconsegueixen la tercera victòria consecutiva, i igualen la millor sèrie de triomfs del curs passat, que es va produir en dues ocasions. “Tenim un equip de nivell alt que ens permet sobreposar-nos a qualsevol absència. Estem transmetent aspectes molt positius i desitgem apropar-nos, cada cop més, a l’objectiu de la permanència”.

El tècnic val·lisoletà no ha confirmat si Stuani i Juanpe, especialment el primer, sortiran d’inici. “Quan prenc una decisió, tinc en compte tots els factors. M’haig de posar en la pell dels meus homes i entendre què suposa, per a ells, escollir una cosa o escollir-ne una altra. Els haig de saber convèncer a tots, seduir-los i fer-los veure que les raons a les quals m’abraço són justes”, afegeix. Si l’uruguaià surt de titular, enviarà Doumbia a la banqueta perquè qui té tots els números per mantenir-se a l’onze és Patrick Roberts, que va convèncer tothom a Mestalla. Aquest, però, no seria l’únic canvi a l’alineació perquè Àlex Granell podria recuperar un lloc al mig del camp, en substitució d’Aleix Garcia, i Juanpe s’entreveu a l’eix central en comptes de Muniesa. D’altra banda, Pedro Porro –intocable a la dreta– serà un home de ple dret de la primera plantilla per contracte, perquè Eusebio ha avançat que arribarà als 10 partits, la marca estipulada per fer el salt. A la llista de convocats també hi ha Valery, del Peralada.

Créixer des de la tranquil·litat dels resultats

El Girona, que es va retrobar amb el triomf a Montilivi contra el Rayo (2-1), porta quatre partits sense perdre gràcies als sis punts seguits davant els madrilenys i el València (0-1), i els empats enfront de la Reial Societat (0-0) i l’Alabès (2-2), aquest últim a la Copa. Coincidint amb la confirmació del dibuix liderat pels tres centrals, Eusebio vol continuar creixent des de la tranquil·litat que aporten els resultats positius. Encara minvat per absències significatives com les de Portu i Douglas –als quals s’espera per després de l’aturada, en el derbi contra l’Espanyol–, i amb la incògnita de quan es reforçarà el carril esquerre perquè Aday i Mojica en tenen per temps, el vestidor ha demostrat que sap respondre a les adversitats. “Crec en el que fem, estic convençut que és el camí correcte. Trepitjar terreny ferm ens ajuda a créixer i tenir més seguretat, no ens hem de desviar d’aquesta direcció perquè ens donarà resultats”.

Els blanc-i-vermells saben que no poden badar, malgrat tenir al davant el pitjor visitant de la categoria: un Leganés que només ha sumat un punt dels 18 possibles. Els de Mauricio Pellegrino tenen un pèl més d’ansietat que un Girona que no ha perdut mai contra ells. En els sis partits oficials disputats en tota la seva història (quatre a Segona i dos a Primera), els de Montilivi tenen un balanç positiu de tres victòries i tres empats. Uns registres magnífics que volen augmentar coincidint amb un petit aniversari que farà viure novament la millor versió d’un estadi il·lusionat amb la possibilitat de continuar sumant vivències a l’elit del futbol estatal. Perquè això passi, però, el Girona haurà de suar de valent. Ningú li ha regalat ser on és, s’està fent gran per mèrits propis.