Stuani: “Sabem que vam fer coses malament”

“Estem sent molt autocrítics amb nosaltres mateixos, la derrota contra l’Alabès ha de servir per aprendre i evitar que torni a passar. Va ser un cop molt dur i ens estem recomponent. Reconeixem haver fallat durant el tram final del partit i és bo assumir-ho ja que no podem donar cap tipus d’avantatge a ningú”. Les paraules, escoltades aquest migdia a Riudarenes després de la sessió d’entrenament del Girona, són de Cristhian Stuani. El davanter uruguaià admet que la clatellada del passat dilluns, és difícil de digerir. “Va ser més demèrit nostre que no encert seu, nosaltres vam permetre que capgiressin el marcador. Ells van tenir la gran virtut de no donar-se mai per vençuts però vam pecar en molts aspectes”. Posats els error en comú, els blanc-i-vermells tenen clar quin va ser el pecat principal. “Especialment, la concentració. Mai pots donar un partit per guanyat tot i gaudir d’un avantatge com el que teníem. Sabem que vam fer coses malament”. És la segona advertència consecutiva per a un conjunt que, en línies generals, va realitzar un partit més que digne. “Durant 70 minuts també hi ha coses positives a rescatar malgrat que, a aquest nivell, hem d’estar desperts fins al darrer segon de cada partit. Qualsevol descuit pot passar factura, com ens va succeir”. Stuani només pensa en mirar endavant. “Intentarem treure el millor de nosaltres per continuar en la dinàmica positiva en que ens trobàvem en les darreres setmanes”.

El proper duel serà el derbi català contra l’Espanyol, on el ‘7’ del Girona viurà una nit amb els sentiments a flor de pell. “Tornar a Cornellà és molt especial per a mi. Vaig viure moltes experiències importants formant part d’un club que sempre m’ha tractat amb una estima que comparteixo envers ells. Tant de bo fem un bon partit però som conscients de la dificultat”. Durant les seves tres temporades (2012-15), va compartir vestuari amb alguns dels integrants de l’actual plantilla blanc-i-blava: Javi López, Víctor Sánchez, Pau i David López, entre d’altres. “Són excel·lents persones i jugadors, serà un plaer retrobar-me amb ells”. Sobre el moment que viu el seu ex equip, Stuani s’ha mostrat prudent. “Segur que farà una gran temporada tot i que esperem que el dilluns ens vagi millor a nosaltres”.

El gol aconseguit davant el conjunt de Vitòria va significar el vuitè del curs i el número 50 a la Primera Divisió després d’haver format part del Llevant (8), Racing de Santander (9) i Espanyol (25). Aquesta és la seva sisena temporada a la màxima categoria. “És una xifra molt important. Va ser un gol molt bonic però, desgraciadament, no el vaig poder celebrar de la millor manera ja que vam sortir disgustats per la derrota” comenta, desitjós d’ampliar els seus registres. “Vull marcar a tots els equips que pugui, sigui el que sigui. Contra l’Espanyol, ho intentaré de nou”.