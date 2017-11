La Supercopa de Catalunya es trasllada al març

Els representants de la Federació Catalana de Futbol, l'Espanyol i el Barça s’han reunit aquest dimarts a Barcelona per acordar el dia i el lloc per a la disputa de la tercera edició de la Supercopa de Catalunya. Tot i que la proposta inicial era jugar el dimecres 13 de desembre a Lleida, amb la recent confirmació dels horaris dels duels Espanyol-Girona (11/12/2017) i Cadis-Barça B (15/12/2017) quedava compromesa la participació dels jugadors de les plantilles dels dos equips. Per aquest motiu, la federació ha atès la petició dels clubs de traslladar la Supercopa al dia 7 o 14 de març, a l’espera del sorteig de la Lliga de Campions, que tindrà lloc el pròxim mes de desembre.

En quant a la seu del partit, la federació referma la seva voluntat de disputar el duel al Camp d’Esports de Lleida, tal com s’ha compromès amb la Paeria.