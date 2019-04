La nova Supercopa es jugarà en format de 'final four' fora d'Espanya

260x366 Luis Rubiales / EFE Luis Rubiales / EFE

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha explicat aquest dimarts a la seva junta directiva el projecte de la nova Supercopa, que es jugarà en format de final a quatre fora d'Espanya durant el mes de gener, i el de la Copa del Rei, a partit únic fins a les semifinals. Vint dies abans de l'assemblea general extraordinària convocada per l'organisme, en què tots dos projectes se sotmetran a aprovació, al costat de la competició estatal femenina i el calendari de la temporada 2019-20, Rubiales n'ha donat detalls a la seva junta, segons ha informat la RFEF.

El nou disseny de la Supercopa d'Espanya preveu que es disputi els pròxims anys amb el format 'final four' fora d'Espanya durant el mes de gener. Els equips que es classifiquin per disputar-la –els dos finalistes de Copa i el campió i subcampió de Lliga– s'incorporaran a la Copa del Rei en la ronda eliminatòria de setzens de final. La idea de la RFEF és que la Copa del Rei es jugui a partit únic a casa de l'equip d'inferior categoria fins a les semifinals, que seran a doble enfrontament.

Proposta de calendari

La Lliga ha traslladat a la Federació Espanyola de Futbol ( RFEF ) la proposta de calendari per a la temporada 2019-2020 , que preveu la data del 18 d'agost per a l'inici de la competició, el 24 de maig per al final a Primera i el 18 d'abril per a la final de la Copa del Rei.