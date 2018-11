Tebas: "No tinc cap dubte que Ramos no ha estat implicat en un cas de dopatge"

Javier Tebas, president de la Lliga, ha mostrat aquest dissabte la seva sorpresa per la informació de Football Leaks sobre suposades irregularitats de Sergio Ramos en controls antidopatge. "Sí que em sorprèn, però caldrà analitzar què va passar. Pel que he pogut veure, moltes vegades hi ha casos en què un jugador pren alguna cosa per a un tractament en concret, dona el comunicat i després no és positiu. És el que crec que va passar", ha comentat Tebas en un acte a Madrid defensant la innocència del Reial Madrid i del mateix Ramos.

"No tinc cap dubte que el Reial Madrid i Sergio Ramos no han estat implicats en temes de dopatge. Conec molt bé l'opinió de Florentino Pérez sobre aquest tema i és un home molt obsessionat que no hi ha dopatge en l'esport, molt menys en el futbol", ha comentat. El màxim dirigent de la màxima competició estatal de futbol ha fet referència a l'apunt de Football Leaks, que assenyala que Ramos també hauria infringit les normes en un partit de la Lliga.

"Hauré de mirar-m'ho bé, perquè vaig arribar ahir d'un viatge i no tinc informació. Quan passen aquestes coses depenen més de l'Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport. Si no va obrir expedient no tenim coneixement del cas, així que considero que es van donar les explicacions pertinents", ha dit Tebas.

"Segueixo pensant que el Girona-Barça es jugarà a Miami"

L'empresari també s'ha mostrat convençut que el partit entre el Girona i el Barça de la segona volta de la Lliga es disputarà a Miami. "Hi haurà novetats. Segueixo pensant que aquest partit es jugarà a Miami. Segueixo lluitant perquè quan legalment i èticament tens raó, el que no pots fer és anar-te'n a casa, has de lluitar pels teus drets. Aniré fins al final. Els ciutadans, quan tenen alguna queixa, van als òrgans jurisdiccionals a reclamar els seus drets. I és el que estem fent", ha afirmat Tebas.