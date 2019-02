Tebas: "No reconèixer que Messi serà el millor de la història és no saber de futbol"

Javier Tebas, el president de la Lliga, acostuma aixecar polseguera cada cop que fa unes declaracions, ja sigui pel seu tarannà polític o per la seva rivalitat amb el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. En aquest cas, el màxim dirigent de la principal competició espanyola de clubs, s'ha rendit a una evidència, la superioritat futbolística del blaugrana Leo Messi. "Sóc madridista, però no reconèixer que Messi serà el millor de la història és no saber de futbol", ha afirmat Tebas en una entrevista distribuïda per la plataforma multiesportiva Omnisport.