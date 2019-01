Tebas avança l'horari del clàssic: el dissabte 2 de març a les 20.45 hores

Javier Tebas, president de la Lliga, ha concedit aquest dilluns una entrevista a 'El món a RAC1', i ha parlat sobre el VAR, ara que s'acaba la primera volta de la competició. "La introducció del VAR ha sigut molt positiva. El Llevant s'ha queixat, però és una qüestió d'interpretació", ha conclòs Tebas. "Els àrbitres estan constantment consultant jugades", ha comentat el president de la Lliga, que ha afegit: "Estic encantat amb el VAR. Sí que és cert que quan afecta algun equip dels grans la polèmica és més gran, però crec que en general està funcionant molt bé". "A nivell audiovisual estem treballant perquè hi hagi més camps que tinguin càmeres aèries i càmeres de 365 graus per a les repeticions o les càmeres dels córners. Tot això millora les retransmissions", ha afegit.

Tebas també ha parlat sobre el fet que la competició aquest any sigui asimètrica, és a dir, que els partits de la primera volta no tenen el mateix ordre que els de la segona. A més, ha avançat que la Lliga a partir de les pròximes temporades podria optimitzar millor els horaris dels partits, en funció de diverses variables com l'audiència i l'assistència als estadis. "És utilitzar la intel·ligència artificial per a la gestió del futbol", ha comentat, que ha avançat l'horari per al clàssic entre el Barça i el Madrid. "Serà el partit que triarà Movistar, així que, com amb partits europeus, es jugaria el dissabte 2 de març a les 20.45 hores".

La importància de Leo Messi

Sobre Leo Messi, ha dit que l'argentí "és una part important de la Lliga", però ha indicat que la força dels clubs "és el que fa gran la competició". "La sortida de Cristiano Ronaldo no ens ha afectat a nivell internacional. Messi és molt important perquè és important que la Lliga tingui estrelles, és el millor jugador del món i no m'imagino una Lliga sense ell", ha afegit. Tebas ha indicat que tampoc s'imaginava una Lliga sense Cristiano, però ha afegit que la Lliga ha estat treballant per "no ser dependents d'un jugador".

Sobre el fet que Gerard Piqué hagi comprat les accions de l'Andorra, Tebas ha dit que hi està "a favor". "Els jugadors tenen dret a invertir on els interessi i, si és en l'esport, tema que ells coneixen, doncs molt millor. Piqué és un home molt inquiet, és molt bo que els jugadors coneguin l'altra part del club, la de la gestió", ha comentat.

El partit de Miami

El president de la Lliga ha explicat que treballarà perquè l'any vinent hi hagi un partit de Lliga fora de l'Estat. "La Lliga té dret a jugar un partit de la seva competició fora d'Espanya", ha dit. Sobre el fet que el Barça retirés el seu suport a jugar el partit contra el Girona a Miami, Tebas ha comentat que no li va saber greu.

El cas del Reus

Sobre el cas del Reus, Tebas ha concretat que ell va demanar "la suspensió dels partits del Reus fins que es resolgués l'expedient disciplinari que hi ha contra el club". "I vaig sol·licitar que es reduïssin els terminis de l'expedient a la meitat perquè això genera una incertesa que no és bona per a la competició", ha afegit. Així, el president de la Lliga ha anunciat que espera que durant aquest mes de gener es resoldrà aquest expedient contra el club roig-i-negre. "Jo no parlo amb Joan Oliver des del desembre", ha recordat Tebas.

"No crec que els estadis siguin llocs per cantar càntics amb contingut polític. Tot això sobra", ha apuntat, sobre el fet que un grup de seguidors de l'Espanyol cantessin el 'Cara el sol' al camp del Vila-real. "Crec que hauria d'estar prohibit. Pot haver-hi càntics polítics, però en l'àmbit del futbol, no", ha conclòs.